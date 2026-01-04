Швейцария обяви 9 януари за национален ден на траур за жертвите в Кран Монтана
©
Новината беше обявена от президента на Швейцария Ги Пармелин днес. Църковните камбани ще звънят в 14:00 часа в петък из цяла Швейцария като допълнителен знак за национална солидарност. Тогава ще има и минута мълчание.
"В този момент на размисъл всички жители на Швейцария ще могат лично да почетат паметта на жертвите на бедствието", каза президентът.
Официална церемония в памет на жертвите е насрочена също за 9 януари, според уебсайта на общината. Пармелин също ще присъства на церемонията.
ФОКУС припомня, че при пожара загинаха 40 души, а 119 бяха ранени.
Още по темата
/
Собственичката на бара в Кран-Монтана, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
02.01
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
Още от категорията
/
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава
10:17
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и Унгария по пътя към еврозоната
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.