Сред тях са 10 швейцарци, двама граждани на Италия, един е от италианско-емиратски произход, румънски гражданин, френски гражданин и човек с турско гражданство.
Кантоналната полиция по-рано съобщи, че са идентифицирани телата на още четирима души, загинали при пожара.
Швейцарската полиция идентифицира още 16 жертви от пожара в Кран-Монтана
