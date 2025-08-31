Новини
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
Автор: Ваня Кузманова 10:31
©
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия. Департаментът за гражданска защита обяви жълта тревога за 13 региона на страната.

В област Ломбардия буреносни ветрове изкорениха дървета, а покриви на къщи бяха отнесени. Градушка удари област Пиемонт, като повреди автомобили.

Пътища и къщи бяха наводнени. Прекъснато е било и електричеството.

Над 200 обаждания в рамките на 12 часа е получила пожарната служба заради бурята.



