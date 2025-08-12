Новини
Силни земетресения разтърсиха Турция
Автор: Борислава Благоева 12:09Коментари (0)141
Две нови земетресения разтърсиха турския град Съндъргъ в понеделник вечерта.Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусовете са регистрирани часове след силния трус от 6,1 по Рихтер в Турция, при който загина човек, а близо 30 бяха ранени.

Новите земетресения са били със сила 4,4 и 4,1 по Рихтер и са усетени на 52 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 1 км югозападно от Синдъргъ,Турция, на дълбочина 10 км.

Земетресенията са регистриран в 20:00 часа и 1:55 часа местно време.

Това са най-силните вторични трусове сред над 100 регистрирани през вчершния ден. Няма данни за нови жертви или пострадали при тях.



