|Силно Земетресение удари Гърция
Според съобщенията епицентърът на земетресението е регистриран на 159 км североизточно от Ираклион, Гърция, на 40 км североизточно от Ия, Гърция, на дълбочина 6 км.
Земетресението е засечено в 6: 53 часа местно време (съвпада с българското).
Засега няма информация за пострадали или евентуални материални щети.
