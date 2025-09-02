ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силно земетресение близо до България
Регистрирано е на около 71 км от Бузау, Румъния и на 15 км от Видра. Според данните на EMSC трусът е станал около 11:50 часа местно време.
От НИГГГ-БАН казаха обаче, че земетресенените е с магнитуд 2.6 и е станало около 8:50 часа местно време.
