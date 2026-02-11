Силно земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усети се и в България
© НИГГГ-БАН
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът е регистриран на 10 февруари 2026 г., в 23:05 ч.
Епицентърът на земетресението е на 19 км от град Призрен (Косово), на 19 км от град Тетово (Северна Македония), на 150 км от град Кюстендил и на 200 км от град София.
Още по темата
/
Най-малко 15 души са загинали, а 28 са в неизвестност след потъването на ферибота край Филипините
26.01
Снеговалежите в Русия счупиха 150-годишен рекорд: Хората скачат от прозорците, за да излязат от домовете си
18.01
Още от категорията
/
На китайската Нова година възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира късмет и благословия
10.02
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Великобритания удължи лиценза за българските дъщерни дружества на...
22:37 / 10.02.2026
На китайската Нова година възрастните даряват на децата червени п...
22:38 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.