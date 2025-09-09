ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силно земетресение разлюля Атина
Към момента няма данни за пострадали и материални щети.
Трусът е бил усетен 27 минути след полунощ местно време във вторник, като постепенно е набирал сила. В автоматичната си оценка, Институтът по геодинамика, базиран в Атина, обяви, че земетресението е станало на пет километра северозападно от град Неа Стира, на дълбочина само 13,6 километра.
Стергиос Циркас, кмет на Маратонас, заяви, че трусът "е бил много силен", но засега няма съобщения за щети. Кметът на Каристос, град в южната част на Евия, също потвърди, че няма данни за нанесени поражения.
