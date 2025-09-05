Силно земетресение разтресе Сърбия

© От Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) съобщиха за земетресение с магнитуд 4.4 по скалата на Рихтер в съседката ни Сърбия.



Трусът е регистрир на 65 км североизточно от Митровица, Косово, на 9 км северозападно от Соколовица, Сърбия, на дълбочина 3 км. Според данните на EMSC трусът е станал около 14:43 часа местно време (15:43 българско време).