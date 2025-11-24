EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 68 км югозападно от Лариса, на 16 км югозападно от Кардица, и е било на дълбочина 5 км. Трусът е регистриран в 10:51 часа местно време, което съвпада с българското.
За момента няма данни за пострадали или щети.
Силно земетресение разтърси Гърция
