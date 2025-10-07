Силно земетресение разтърси Папуа Нова Гвинея

© Силно земетресение с магнитуд 6.7 по скалата на Рихтер разтърси региона на Папуа Нова Гвинея около 21:05 часа местно време.



По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), трусът е бил с дълбочина 100 км. Регистриран е на около 313 км северозападно от Порт Морсби и на 25 км западно от Лае.