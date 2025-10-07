ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Силно земетресение разтърси Папуа Нова Гвинея
По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), трусът е бил с дълбочина 100 км. Регистриран е на около 313 км северозападно от Порт Морсби и на 25 км западно от Лае.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 866
|предишна страница [ 1/145 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕС регистрира излишък по текущата сметка от 81 млрд. евро през вт...
14:07 / 07.10.2025
Даниела Гилбоа се завърна у дома след 15 месеца в плен
11:50 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
10:40 / 07.10.2025
Българска двойка е сред задържаните при мащабна акция срещу контр...
10:21 / 07.10.2025
МВнР предупреждава българите в Румъния
17:14 / 06.10.2025
Циклонът "Барбара" удари Гърция с проливни дъждове и бури
17:09 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета