Силно земетресение разтърси Папуа Нова Гвинея
Автор: Елиза Дечева 15:37
Силно земетресение с магнитуд 6.7 по скалата на Рихтер разтърси региона на Папуа Нова Гвинея около 21:05 часа местно време. 

По данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), трусът е бил с дълбочина 100 км. Регистриран е на около 313 км северозападно от Порт Морсби и на 25 км западно от Лае.



