Силно земетресение удари Япония
Регистрирано е около 14:26 часа на 118 км от Хачинохе, Япония и на 91 км североизточно от Мияко, Япония, на дълбочина 19 км.
Към този момент няма данни за нанесени щети или пострадали.
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
