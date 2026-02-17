Сподели close
Земетресение с магнитуд 5.7 бе регистрирано в южната част на Тихия океан в района на островите Санта Крус. Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).  

Трусът е регистриран на 710 км северозападно от Порт Вила, Вануату, на 280 км северозападно от Сола, Вануату. Епицентърът е бил разположен на дълбочина приблизително 61 км.

Не се съобщава за евентуални щети или жертви.