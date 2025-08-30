ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Силно земетресение в Средиземно море
Според данните трусът е бил засечен в 9:50 ч. местно време (10:50 българско). Епицентърът му е бил на 242 км североизточно от Валета, Малта, на 245 км южно от Биркиркара. Дълбочината на огнището му е била 10 км.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 834
|предишна страница [ 1/139 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Арестуваха един от най-известните изпълнители в света
22:33 / 29.08.2025
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:55 / 29.08.2025
Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Gro...
16:56 / 29.08.2025
Любима за мнозина улична храна стана лукс! Гирос под 5 евро почти...
10:02 / 29.08.2025
Румънска медия: Нивото на Дунав е спаднало тревожно. По бреговете...
08:41 / 29.08.2025
Ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис: Дяволски рисунки и зло...
15:18 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета