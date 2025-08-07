Новини
Силно земетресение разтърси Гърция
Автор: Елиза Дечева 14:07Коментари (0)183
© БАН
Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси Южна Гърция около 12:49 ч., съобщават от БАН.

Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център епицентърът е бил на 126 км от Патра, и на 11 км от Месини, на полуостров Пелопонес.

Няма данни за пострадали хора или сериозни материални щети.



