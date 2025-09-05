Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Силви Кирилов говори за хронологията на инцидента, в който дете загина в Несебър
Автор: Илиана Пенова 12:18Коментари (0)130
©
Не са прекъсвани реанимационните дейности до пристигането на втората линейка. Това заяви министър Силви Кирилов в свои писмен отговор на въпрос на депутата Явор Божанков свързан с действията на спешна помощ и точната хронология при инцидента в Несебър на 18 август, в който загина дете след падане от парашут, теглен от лодка.

Ето как представя хронологията на събитята министър Кирилов: 

Сигналът за произшествието е получен около 13:09 ч., като първоначално при прослушване на разговорите, проведени с диспечер в районната координационна централа, се подават данни, че "на капитан на кораб" му е прилошало и е паднал във водата, посочва министър Кирилов.

След това се обаждат други свидетели, които дават по-конкретни и по-точни данни за инцидента. По това време най-близкият свободен екип е долекарски, който се състои от фелдшер и шофьор, и се намира на бензиностанция в Ахелой за зареждане с гориво след като предходно е изпълнявал мисия с последващ транспорт до болница в Бургас. Екипът приема случая и се насочва към инцидента, независимо от затрудненията при придвижване, свързани с трудното преодоляване на струпването на автомобили, образуващи задръствания в района на Ахелой и по маршрута към Несебър.

На мястото на инцидента екипът на спешна медицинска помощ пристига в 13:27 ч., където заварва медицински екип от спасителния пост да изпълнява реанимационни мероприятия. Пациентът вече е имал венозен път, подаван е кислород на маска и са били поставени електроди за следене на сърдечна дейност на монитор. Фелдшерът от Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас се включва активно в реанимационните действия, като решава да поиска и допълнителна подкрепа от втори екип с допълнителна лекарска компетентност, тъй като се касае за тежък травматичен инцидент с дете. До пристигането на втория екип реанимационните мероприятия не са прекъсвани.

Реанимационен екип от лекар, медицинска сестра и шофьор е изпратен в 13:37 ч. По време на пътуването към подадения адрес линейката попада в задръстване и интензивен пътен трафик заради катастрофа, което на практика силно забавя придвижването. Втората линейка пристига на мястото на инцидента е 14:14 ч.



Всички линейки на ЦСМП са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия. Отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия. Изправността на линейките се проверява преди започване на работната смяна от механик, като това се верифицира с подпис в пътния лист. Изправността на медицинската апаратура се проверява ежедневно от ръководителите на екипите при застъпване на дежурство и периодично от комисия при проверка на съответния филиал.



Още по темата: общо новини по темата: 27
30.08.2025 Прокъсвания, разнищвания и неработеща пружина на карабинера: Това са част от знаците за неправилна експлоатация на водни атракциони
28.08.2025 Ето какво реши съдът за обвинените за ужаса в морето в Несебър
28.08.2025 Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била сериозно компрометирана
28.08.2025 Адвокат за инцидента със загинало дете в Несебър: Най-виновните въобще не са обвиняеми
28.08.2025 Адвокатът на Петко Стефанов: Не е прикривал документи
28.08.2025 Единият от обвиняемите за трагедията в Несебър: Досега проблем с техниката не сме имали
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Путин: Всички западни войски в Украйна ще се превърнат в легитимн...
10:39 / 05.09.2025
Доналд Тръмп сменя името на Пентагона
10:25 / 05.09.2025
Джо Байдън е претърпял операция
09:27 / 05.09.2025
Голям пожар близо до Солун! 
19:22 / 04.09.2025
ЕК за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Никога не сме твър...
17:28 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен бажаж 
17:09 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Затвориха пътя Варна-Бургас! Пламна автобус пълен с туристи
17:09 / 03.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Заралийка, полякиня и рускиня с кошмарно пътуване с "Бургасбус"
11:13 / 03.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
8 екипа на пожарната се борят с огнена стихия край Черни Връх
15:53 / 03.09.2025
Актрисата Диана Димитрова се завърна в България
11:47 / 03.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
План за възстановяване и устойчивост на България
Президентски избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: