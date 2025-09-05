ЗАРЕЖДАНЕ...
|Силви Кирилов говори за хронологията на инцидента, в който дете загина в Несебър
Ето как представя хронологията на събитята министър Кирилов:
Сигналът за произшествието е получен около 13:09 ч., като първоначално при прослушване на разговорите, проведени с диспечер в районната координационна централа, се подават данни, че "на капитан на кораб" му е прилошало и е паднал във водата, посочва министър Кирилов.
След това се обаждат други свидетели, които дават по-конкретни и по-точни данни за инцидента. По това време най-близкият свободен екип е долекарски, който се състои от фелдшер и шофьор, и се намира на бензиностанция в Ахелой за зареждане с гориво след като предходно е изпълнявал мисия с последващ транспорт до болница в Бургас. Екипът приема случая и се насочва към инцидента, независимо от затрудненията при придвижване, свързани с трудното преодоляване на струпването на автомобили, образуващи задръствания в района на Ахелой и по маршрута към Несебър.
На мястото на инцидента екипът на спешна медицинска помощ пристига в 13:27 ч., където заварва медицински екип от спасителния пост да изпълнява реанимационни мероприятия. Пациентът вече е имал венозен път, подаван е кислород на маска и са били поставени електроди за следене на сърдечна дейност на монитор. Фелдшерът от Центъра за спешна медицинска помощ в Бургас се включва активно в реанимационните действия, като решава да поиска и допълнителна подкрепа от втори екип с допълнителна лекарска компетентност, тъй като се касае за тежък травматичен инцидент с дете. До пристигането на втория екип реанимационните мероприятия не са прекъсвани.
Реанимационен екип от лекар, медицинска сестра и шофьор е изпратен в 13:37 ч. По време на пътуването към подадения адрес линейката попада в задръстване и интензивен пътен трафик заради катастрофа, което на практика силно забавя придвижването. Втората линейка пристига на мястото на инцидента е 14:14 ч.
Всички линейки на ЦСМП са оборудвани с необходимата апаратура, медицински консумативи и медикаменти за оказване на спешни реанимационни мероприятия. Отговорност на директора на ЦСМП е да поддържа в изправност медицинската апаратура и да следи за наличността и годността на медикаментите и медицинските изделия. Изправността на линейките се проверява преди започване на работната смяна от механик, като това се верифицира с подпис в пътния лист. Изправността на медицинската апаратура се проверява ежедневно от ръководителите на екипите при застъпване на дежурство и периодично от комисия при проверка на съответния филиал.
