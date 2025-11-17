Сиярто: Унгарски компании може да се интересуват от активите на ''Лукойл'' в България
"Активите на ''Лукойл'' са руска собственост и продажбата им трябва да бъде договорена с компанията. Ако разбираме правилно, американците са предоставили освобождаване от санкции на основание, че трябва да се проведат преговори за продажбата на чуждестранните активи на ''Лукойл'', включително в България. Ясно е, че унгарските компаниии от енергийния сектор може да се интересуват от подобни преговори. Ако се нуждаят от подкрепа, ние ще ги подкрепим, тъй като ефективното функциониране и регионалното укрепване на унгарските енергийни компании може да се счита за национален икономически интерес“, заяви министърът.
Той не уточни кои унгарски компании може да се интересуват от закупуване на чуждестранните активи на ''Лукойл''.
MOL притежава големи рафинерии в Унгария и Словакия. Същевременно Сиярто отрече съобщенията, че наскоро се е срещнал с българския президент Румен Радев в София, за да обсъдят конкретно евентуална сделка, включваща активи на ''Лукойл''.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу ''Роснефт'', ''Лукойл'' и техните дъщерни дружества. Миналата седмица отсрочката от пълното налагане на санкции беше удължена до 13 декември, за да се даде възможност на партньорските страни да завършат взаимодействията си с тези компании. Един от лицензите, издадени от Министерството на финансите на САЩ, позволява сделки, свързани с дъщерни дружества на ''Лукойл'' в България, до 29 април 2026 г.
Представители на ''Лукойл'' обявиха на 14 ноември, че компанията преговаря за продажбата на чуждестранните си активи с няколко потенциални купувачи и ще обяви сделката, след като бъдат постигнати окончателни споразумения.
