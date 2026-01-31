The Guardian.
На трите снимки мъж, за когото се смята, че е Андрю, може да се види надвесен над жена, която е легнала с лице нагоре с отпуснати към тялото си ръце.
На една от снимките той гледа директно към камерата, докато на друга бившият принц e поставил лявата си ръка върху корема ѝ.
Лицето на жената е скрито.
Мъжът за когото се твърди, че е бившият херцог на Йорк, е бос, облечен в бяло поло, със сребърен часовник.
Както повечето материали, публикувани в досиетата на на Епстийн, не е ясно кога или къде са направени снимките.
Скандални снимки от ''Досиетата Епстийн'' показват принц Андрю на четири крака над жена
©
Още по темата
/
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
25.01
Още от категорията
/
Най-малко 15 души са загинали, а 28 са в неизвестност след потъването на ферибота край Филипините
26.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ЕК прекрати производството срещу България за качеството на въздух...
13:56 / 30.01.2026
СЗО с подробен бюлетин за вируса Нипа
10:08 / 30.01.2026
Тръмп обяви извънредно положение в САЩ заради "заплахата от Куба"...
09:23 / 30.01.2026
САЩ отнемат лиценза на канадски самолети, Доналд Тръмп заплаши От...
08:31 / 30.01.2026
Само за осем часа: Бурията "Кристин" предизвика 200 инцидента
13:20 / 29.01.2026
Кремъл коментира сделката между "Лукойл" и Carlyle
12:51 / 29.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.