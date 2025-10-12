ЗАРЕЖДАНЕ...
Склад в Испания се превърна в "развъдник на ужасите"
Гражданската гвардия заяви, че незаконният обект в северозападното село Месон до Венто е с "изключително лоши“ хигиенни условия и условия за хуманно отношение към животните, като клетките са "изцяло покрити с екскременти“, предаде CBS news.
Мъртвите животни, сред които 28 чихуахуата и птици, са били "в различни етапи на разлагане, някои дори мумифицирани“, каза в изявление полицията.
Гражданската гвардия спаси 171 други животни, включително екзотични и защитени видове птици като ара и какаду, които са били открити в животозастрашаващо състояние. Оцелелите са се хранили с мъртвите животни поради липса на храна и вода, съобщиха властите.
Полицията публикува снимки на служители, грижещи се за спасените животни. Оцелелите животни са били "преместени в подходящи центрове за тяхното възстановяване и благополучие“.
Управителят на обекта е арестуван по обвинения в малтретиране на животни, незаконно притежание на защитени видове и неквалифицирана ветеринарна практика.
Гражданската гвардия също така заяви, че властите са открили голям запас от професионални ветеринарномедицински лекарства и консумативи, които са били без рецепта и предимно с изтекъл срок на годност.
