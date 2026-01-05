MIA.
По думите им проектът на план за действие за защита и насърчаване на правата на членовете на общностите е изготвен на македонски и английски език от местни и международни експерти, в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия.
"Документът съдържа ясно определени мерки, срокове и компетентни институции и е изцяло съобразен с най-високите европейски стандарти, се казва още в изявлението на македонското Министерство на външните работи и малцинствата след реакцията на българското Министерство на външните работи на вчерашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски, че "България е обезпокоена от македонския език в Плана за действие за малцинствата".
Скопие: Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение, уважение и признание на македонския език от България
© БНТ
Още по темата
/
Българският журналист, нападнат в магазин в Скопие: Нападението срещу мен беше нападение върху един защитник на българската кауза тук
25.11
Журналистът Деница Китанова: Белград няма интерес да има сближаване на отношенията между България и Северна Македония
30.10
Премиерът на Северна Македония: България продължава да възпрепятства започването на преговори за членство в ЕС
26.09
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
19.09
Още от категорията
/
Върховният съд на Венецуела реши: Вицепрезидентът Делси Родригес ще изпълнява длъжността държавен глава
04.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Идентифицирани са всички жертви от пожара в бара в Кран Монтана
23:17 / 04.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.