"Вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение, уважение и признание на македонския език от България", се казва в съобщение на Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие, цитирано от MIA.

По думите им проектът на план за действие за защита и насърчаване на правата на членовете на общностите е изготвен на македонски и английски език от местни и международни експерти, в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия.

"Документът съдържа ясно определени мерки, срокове и компетентни институции и е изцяло съобразен с най-високите европейски стандарти, се казва още в изявлението на македонското Министерство на външните работи и малцинствата след реакцията на българското Министерство на външните работи на вчерашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски, че "България е обезпокоена от македонския език в Плана за действие за малцинствата".