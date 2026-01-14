Sky News.
Роднините на младия иранец добавиха, че Солтани все още може да бъде екзекутиран по всяко време.
26-годишният мъж бе арестуван миналия четвъртък. Норвежката организация за правата на човека Hengaw съобщи, че той се намира в затвора Qezel Hesar и "вероятността да бъде екзекутиран в рамките на няколко часа е много висока“.
Държавният департамент на САЩ заяви, че смъртта на Солтани ще бъде първата екзекуция на протестиращ от демонстрациите, но "не и последната“.
По-късно Доналд Тръмп обеща да предприеме "много силни мерки“, ако режимът в Техеран продължи с нови екзекуции срещу протестиращи. По-рано той заяви, че ако това се случи военни действия на САЩ в Иран ще са неизбежни.
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солтани
