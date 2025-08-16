Новини
Sky News: Украинците са бесни заради посрещането на Путин
Автор: Илиана Пенова 10:31
Един от редакторите на Sky News Доминик Уагхорн се намира в Киев и е следил украинската реакция на пристигането на руския президент на американска земя. Украинците са бесни заради посрещането с червения килим, организирано от екипа на Тръмп.

Той съобщава, че тази снимка на американски войници на колене, разгъващи червения килим пред стъпалата на самолета на Путин, става много популярна.

Уагхорн продължава: "Социалните медии са изпълнени с ярост, гняв и отвращение от това, което виждат.“

"Има различни начини да се приветств
а световен лидер на подобно събитие и Доналд Тръмп положи всички усилия, за да окаже грандиозно посрещане на Путин, което е заседнало в гърлото на украинците.“

Един украинец му разказал за пристигането на Путин: "Той окупира територии, разрушава цели градове, убива, изнасилва, ограбва, отвлича, измъчва и в резултат на това получава посрещане с червен килим.“



