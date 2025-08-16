ЗАРЕЖДАНЕ...
|Sky News: Украинците са бесни заради посрещането на Путин
Той съобщава, че тази снимка на американски войници на колене, разгъващи червения килим пред стъпалата на самолета на Путин, става много популярна.
Уагхорн продължава: "Социалните медии са изпълнени с ярост, гняв и отвращение от това, което виждат.“
"Има различни начини да се приветств
Един украинец му разказал за пристигането на Путин: "Той окупира територии, разрушава цели градове, убива, изнасилва, ограбва, отвлича, измъчва и в резултат на това получава посрещане с червен килим.“
Тръмп: Всички са съгласни! Директно мирно споразумение
15:30 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Тръмп
12:15 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход...
12:14 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
15:36 / 16.08.2025
Историческа среща: Тръмп и Путин си стиснаха ръцете преди срещата...
22:46 / 15.08.2025
Владимир Путин пристигна в Аляска
21:21 / 15.08.2025
