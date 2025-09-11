Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След Полша, Латвия затваря въздушното си пространство над границата с Русия и Беларус
Автор: Николина Александрова 13:59Коментари (0)106
©
В четвъртък, 11 септември, Латвия взе решение да затвори въздушното си пространство на границата с Русия и Беларус след нахкуването на дронове на територията на Полша, предава LSM.

Така, от 18:00 часа на 11 септември въздушното пространство на Латвия на източната граница ще бъде затворено най-малко до 18 септември с възможност за удължаване, заявява на пресконференция министърът на отбраната Андрис Спрудс.

Решението за затваряне на въздушното пространство в близост до източната граница с Беларус и Русия е взето след оценка, проведена от Националните въоръжени сили. Спрудс отбелязва, че "атаката на 10 септември срещу Полша е явно нарушение на въздушното пространство на НАТО и Латвия трябва да действа съответно".

Министърът допълва, че затварянето на въздушното пространство на източната граница ще позволи пълен контрол над забранената въздушна зона и ще улесни откриването на летящи обекти, както и ще освободи забранената въздушна зона за изтребителите на Балтийската въздушна патрулна мисия на НАТО и латвийската противовъздушна отбрана.

"Руските дронове във въздушното пространство на НАТО са тревожен сигнал и ние трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим ескалацията на атаките с дронове“, отбелязва Спрудс.

Латвия също може да затвори напълно границата с Русия и Беларус. Тази възможност ще бъде разгледана от комисията по национална сигурност в Сеймата. Решението ще бъде взето на 11 септември.



Още по темата: общо новини по темата: 4508
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/752 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Краткосрочният наем на имот в Гърция става все по-невъзможен
12:10 / 11.09.2025
Тя ще наследи Ким Чен Ун?
10:22 / 11.09.2025
Този човек ще детронира Илон Мъск?
09:56 / 11.09.2025
САЩ отбелязват 24-ата годишнина от атаките на 11 септември
08:57 / 11.09.2025
"Започва се": Тръмп коментира нахлуването на дронове в Полша
22:59 / 10.09.2025
Елена Йончева към Урсула фон дер Лайен относно полета: Вече десет...
17:34 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Войната в Украйна
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предметът "Добродетели и религии" в училище
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: