РБК-Украйна, като се позовава на руски канали в Telegram.
Според резултати от проверка в Google, земетресението е станало в 02:21 часа местно време. От своя страна кметът на Новоросийск Андрей Кравченко е посочил в социланите мрежи:.
"В ЕДДС от мониторинговите центрове е постъпила информация за подземни трусове. Те са регистрирани на разстояние около 30 км от града – на дълбочина над 20 км. Трусовете не са нанесли щети на градската инфраструктура“, пише той.
В същото време на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център уточняват, че епицентърът е бил на 35 км северозападно от Новоросийск и на 13 км от Станица Анапская на дълбочина около 10 км.
Според жителите на града и абонатите на канала ASTRA, "високите сгради са се люлеели като играчки“. От силните трусове таваните в няколко къщи са се напукали. Освен това трусовете са усетени и от жителите на други населени места.
Следва да се отбележи, че в последните часове преди земетресението кметът на Новоросийск многократно е съобщил в социалните мрежи за ракетна опасност, а самите трусове са настъпили буквално няколко минути след отмяната на ракетната тревога.
След обявяването на ракетна тревога: Трус от 4.8 по Рихтер в Русия
©
Още по темата
/
Зеленски: Следващите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ ще се проведат на 4 и 5 февруари
01.02
Тръмп: САЩ няма да налагат наказателни мита срещу европейските страни, споразумяхме се с Рюте за Гренландия
22.01
Медведев смята, че абсурдните прогнози за развитието на световната политика започват да се сбъдват
18.01
Кадиров публикува видео на сина си Адам след съобщенията за сериозно пътнотранспортно произшествие
17.01
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
01.01
Още от категорията
/
Зорница Илиева: След Венецуела, заплахите към Куба, Канада и Гренландия въпросът е кой е следващият?
28.01
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
14.01
Омъжва се на 14 и преди да навърши 21, вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Печатна грешка на борсов служител захрани сметките на стотици пот...
16:17 / 09.02.2026
Епстийн многократно е правил опити да се срещне с Путин и Лавров
15:03 / 09.02.2026
Земетресение до границата на България!
09:51 / 09.02.2026
Земетресение с магнитуд 5.7 разлюля южната част на Мексико
08:35 / 09.02.2026
Български шофьор беше осъден на затвор за тежката катастрофа с 3 ...
16:41 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.