След редица нарушения на законите на САЩ прокурорът на Ню Йорк погва Nexo

© Главният прокурор на щата Ню Йорк води разследване срещу компания Nexo. Това става ясно от документ, в който подробно са описани действията на щатското обвинение по отношение на дейността на фирма Nexo. Според текста на документа, подписан от щатския прокурор Летиша Джеймс, фирма Nexo e нарушилa закона на щата, като e действала като нерегистриран брокер на ценни книжа или дилъри и/или брокери-дилъри на стоки.



Също така е предлагала и ценни книжа и стоки под формата на виртуални валути, закупувани и продавани на виртуалния пазар на Nexo, известен като "Борса, обединени инвестиции, които Nexo нарича "Продукт за печелене на лихва". Фирмата е предоставила и фалшив лиценз за дейността си. Има пропуски и по отношение на законовото съответствие на инвестиционните продукти.



Въпреки че фирмата се е опитала да поправи несъответствията по закон, то тя е продължила да действа като нерегистриран брокер или дилър на ценни книжа.



Главният прокурор на Ню Йорк - Летиша Джеймс е издала заповед, с която да забранява на Nexo да продължава с нарушенията на закона на щата, като нарежда на Nexo да плати съответното обезщетение.



Според разследващите документи Nexo Inc. е корпорация на Каймановите острови, създадена през 2018 г. Nexo Inc. е изцяло собственост на Коста Кънчев, неин съосновател, изпълнителен председател и главен изпълнителен директор. Nexo Inc. е компанията майка на Nexo Group, която включва различни дъщерни дружества и филиали. Nexo Inc. не е регистрирана да прави бизнес в Ню Йорк и не е регистрирана в OAG като брокер на ценни книжа или дилър или брокер-дилър на стоки.



Според изложените факти - Nexo е фирма действаща в САЩ предимно чрез Nexo Capital и предлага различни финансови продукти и услуги, свързани с виртуална валута на клиенти на дребно и институционални клиенти. Nexo извършва дейността си чрез публичен уебсайт, достъпен на http://www.nexo.io, и чрез мобилно приложение за смартфон, като и двете целят да позволят на потребителите да купуват, продават, депозират, търгуват, вземат заеми срещу и печелят лихва на виртуална валута.



Nexo популяризира своите финансови продукти и услуги на инвеститорите чрез своя уебсайт, мобилното приложение Nexo и в различни интернет и социални медийни платформи, включително Twitter, Instagram и YouTube.



Според обвинението на главния прокурор на щата Ню Йорк - Nexo е предлагала незаконно ценни книжа и стоки в Ню Йорк, като е осъществявала незаконна продажба или е предлагала за продажба на своите сметки в "спестовния портфейл" и срочни депозити и двете ценни книжа, в рамките на този щат, без да се е регистрирала, както се изисква по закон. Nexo е била и дилър, брокер или търговец, тъй като продуктите, които носят лихви като ценни книжа например, са открито достъпни за използване от потребители в Ню Йорк.



Документът определя, че търговията на Nexo с биткойн и други виртуални валути в рамките на САЩ без регистрация е незаконно. Брокери-дилъри на стоки, търговци и други, които търгуват с тези инструменти в или от Ню Йорк, без да са регистрирани, също нарушават закона.



От разследването става ясно, че Nexo има хиляди активни акаунти, базирани в Ню Йорк, които са закупили или продавало виртуални валути на борсата. Не е имало изискване потребителите да бъдат "потвърдени“, нито потребителските акаунти са подлагани на своя "базиран на риска IP блокер“, докато в акаунта на потребителя не бъде депозиран минимален праг.



Nexo е поела ангажимент да прекрати дейността си в Ню Йорк, като е изпратила имейли до клиентите си да изтеглят средствата си. Фирмата не го прави реално, тъй като към 31 януари 2022 г., според данните на Nexo, има повече от 5500 активни EIP акаунта, финансирани от инвеститори в Ню Йорк, с обща стойност на акаунта от приблизително 11,66 милиона долара.



Nexo погрешно е представила, че спазва приложимите закони и разпоредби. Според информация в уебсайта се работи в съответствие с всички приложими глобални и местни разпоредби, като се спазват изискванията навсякъде, където предоставя услуги да поддържа първокласни юридически съветници в юрисдикциите на своите операции. Според прокуратурата обаче това не е законно.



Според обвинението на главния прокурор на Ню Йорк с изявления на съоснователя на Nexo Антони Тренчев се създава у клиентите подвеждащото впечатление, че техните инвестиции са с нисък риск и че те извършват сделки с компания, която е напълно лицензирана и работи в съответствие с приложимото законодателство. Всъщност, както е посочено по-горе, Nexo е работила незаконно в Ню Йорк и е участвала в измамни практики съгласно Закона.



Така прокуратурата повдига обвинения срещу действията и практиките на Nexo, като твърди, че фирмата е нарушила Общия търговски закон на Ню Йорк и разпоредбите, обнародвани съгласно него, включително разпоредбите на кодекси, правила и разпоредби на щата Ню Йорк, доколкото такива действия и практики представляват продажба или покупка на, или предлагане за продажба или закупуване на ценни книжа или стоки в или от Ню Йорк без регистрация.



Така се стига до искането на главния прокурор на Ню Йорк за:



Главният прокурор изисква присъда срещу основателите на Nexo (ответниците), както следва:



1. Забрана на ответниците да участват в текущи или бъдещи нарушения на закона на Ню Йорк;



2. Нареждане на ответниците да изтеглят всички суми, получени във връзка с или в резултат на нарушенията на закона, за които се твърди, всички пари, получени във връзка с или в резултат на измамата, за която се твърди и всички суми, с които ответниците са били неоснователно обогатени във връзка със или в резултат на действията, практиките и бездействията, посочени в документа.



3. Нареждане на ответниците да възстановят всички средства, получени от инвеститори във връзка с измамническите и измамнически действия;



4. Разпореждане да бъде забранено за постоянно да се занимават с емитиране, предлагане, обмен, продажба, промоция, преговори, реклама, инвестиционни съвети или разпространение на ценни книжа или стоки в или от щата Ню Йорк;



5. Разпореждане на ответниците да заплатят разходите и таксите на ищеца;



Документът на главния прокурор на Ню Йорк е публичен и с него може да се запознаете тук.