След рекордните цени на златото: Гърците намериха начин да реализират печалба

© Докато глобалната икономическа нестабилност може би тласка инвеститорите към пазара на злато, повишавайки търсенето до рекордни върхове, притежателите на златни паунди в Гърция видяха възможност да реализират печалба, пише Kathimerini.



Продажбите на златни паунди през първите девет месеца на 2025 г. надхвърлиха новите покупки, обръщайки тенденцията от предишни месеци, когато покупките надвишаваха продажбите.



Според данни на "К" , през деветмесечния период от януари до септември покупките на злато са достигнали 110 000 броя, като по-голямата част от тях са продажби от физически лица, които се възползват от благоприятната ситуация на покачване на цената на благородния метал, за да реализират печалби. Въз основа на същите данни продажбите от физически лица са достигнали 70 000 броя, докато покупките от физически лица са били приблизително 40 000 през същия период.



Припомняме, че в нашата страна възможността за покупка или продажба на златни паунди официално се осъществява изключително от Банката на Гърция и Банка Пиреос , която поддържа собствени резерви и е единствената търговска банка в страната, която е активна в областта на златните продукти и услуги, като официален представител и дистрибутор на Кралския монетен двор на Великобритания за дистрибуцията на златни паунди на Англия . В допълнение към златните паунди, както Банката на Гърция, така и Банка Пиреос продават или купуват златни кюлчета.



Според ценовата листа на Банката на Гърция, продажната цена на златния паунд е 922,46 евро от вчера, докато покупната цена е 787,31 евро. През същия период на миналата година продажната цена е била 652,34 евро, а покупната цена е била 546,45 евро. По този начин, в рамките на една година стойността на златния паунд се е увеличила с 41,4% .



Продажната цена от Банка Пиреос е много близо до 921,5 евро, докато покупната цена е 787,6 евро.



Връзката на гърците със златото е била силна през цялата история, тъй като то е било "котва“ на стабилност срещу политическа и икономическа нестабилност със силен културен елемент, а също така е било свързвано с приемствеността на семейството, което е съхранявало паунди от поколение на поколение. В допълнение към тези, които купуват паунди като инвестиция , има и много, които купуват паунди като подарък на социални събития, като сватба, кръщенета и др.



Връзката между гърците и златото се съживи значително по време на финансовата криза , когато страхът от фалит надвисна над страната и накара мнозина да купуват златни паундове. Показателно е, че през 2010 г. Банката на Гърция продаде 194 475 броя, най-големият брой през последните 20 години, докато през 2011 г. продажбите достигнаха 146 887 броя. След 2015 г. покупките паднаха под 100 000 броя годишно, но трябва да се отбележи, че транзакциите, извършени чрез Банката на Гърция, представляват приблизително една трета от общия брой транзакции, тъй като по-голямата част се извършват чрез Банка Пиреос. Транзакциите на централната банка през 2024 г. бяха предимно покупки на злато (по-конкретно 48 328 броя през 2024 г.), докато само 7 182 броя бяха продажби на златни паундове. Чрез тези два основни канала – Банката на Гърция и Банка Пиреос – през 2024 г. са търгувани общо 150 000 броя. Заложните къщи са неофициален канал, транзакциите през който изискват специално внимание, тъй като не винаги разполагат със специализирани сертифициращи органи за оценка на златни монети, които имат различни характеристики в зависимост от произхода или дори употребата им.



Характеристиките, на които заинтересованият купувач трябва да обърне внимание, са теглото му, което е 7,988 грама, диаметърът му, който е 22,05 милиметра, дебелината му, която е 1,52 милиметра, и чистотата на златото, която се измерва на 22 карата. Златото, както обясняват компетентни служители, има много особености и поради тази причина компетентните служби разполагат със специализирани служители, които елиминират евентуалния риск, свързан със златото. Например, един паунд може да има неравности или известно износване по периметъра и следователно може да бъде оценен на по-ниска цена от британски паунд, който не е претърпял такива повреди. Той може също така да е с по-ниско тегло поради употребата си и по този начин теглото му може да е по-малко от допустимата стойност, което също се отразява на цената му.