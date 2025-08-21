ЗАРЕЖДАНЕ...
|След смъртта на две деца при парасейлинг, какви правила въведоха в Гърция?
Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика, предава bTV. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.
А според правилата всеки център трябва да има:
- Разрешително от бреговата охрана
- Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател
- Спасителни жилетки за всички участници
- Оборудване в изправност
Тази дейност се забранява при:
- Вятър над 16 възела
- Силно вълнение
- След залез или преди изгрев
- Ако не е налице втори човек като наблюдаващ
Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.
