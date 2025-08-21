Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
След смъртта на две деца при парасейлинг, какви правила въведоха в Гърция?
Автор: Екип Burgas24.bg 22:03Коментари (0)106
©
В трагичен инцидент преди 5 години брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето се къса. След този случай властите затягат проверките. Кой е отговорен за атракционите и какви са правилата в южната ни съседка?

Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика, предава bTV. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.

А според правилата всеки център трябва да има:

- Разрешително от бреговата охрана

- Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател

- Спасителни жилетки за всички участници

- Оборудване в изправност

Тази дейност се забранява при:

- Вятър над 16 възела

- Силно вълнение

- След залез или преди изгрев

- Ако не е налице втори човек като наблюдаващ

Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.



Още по темата: общо новини по темата: 12
21.08.2025 »
21.08.2025 »
21.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна транса...
15:11 / 21.08.2025
Световен хранителен гигант внедрява нова техника, щадяща природат...
14:30 / 21.08.2025
БГ синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:52 / 21.08.2025
Проф. Чуков: Руският върви отдолу и не постигна нищо, докато Тръм...
10:11 / 21.08.2025
Израел започна офанзива срещу Газа
08:46 / 21.08.2025
Кофеинът стеснява кръвоносните съдове и предизвиква главоболие?
16:27 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Дете загина след падане от парашут в Несебър
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Катастрофи в България
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: