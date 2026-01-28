ВВС.
Тайланд започна да проверява пътниците на три летища, които приемат полети от Западен Бенгал. Непал също започна да проверява пристигащите на летището в Катманду и други сухопътни гранични пунктове с Индия.
От декември насам в Западен Бенгал са потвърдени два случая, според съобщенията от медицински работници. Около 196 души, които са били в контакт с тях, са проследени и тестовете им за вируса са отрицателни, съобщава индийското министерство на здравеопазването.
Смъртността от него е висока – между 40% и 75% – тъй като няма ваксина или лекарство.
Вирусът Нипа може да се предава от животни, като свине и плодоядни прилепи, на хора. Той може да се разпространява и от човек на човек чрез заразена храна.
Световната здравна организация е включила Нипа в десетте най-приоритетни заболявания, заедно с патогени като Covid-19 и Зика, поради потенциала му да предизвика епидемия.
Инкубационният период варира от четири до 14 дни.
Хората, които се заразяват с вируса, проявяват широк спектър от симптоми, а понякога и никакви.
Първоначалните симптоми могат да включват треска, главоболие, мускулни болки, повръщане и болки в гърлото. При някои хора те могат да бъдат последвани от сънливост, промяна в съзнанието и пневмония.
