Рязко влошаване на метеорологичните условия е регистрирано в Хърватия. Поради снежна буря Държавният хидрометеорологичен институт обяви ''червена степен'' на опасност за три региона. Това съобщи Večernji list.

Обилният снеговалеж и бурните ветрове са повлияли на движението на камиони и ремаркета от вътрешността на страната към адриатическото крайбрежие и обратно.

В крайбрежните райони поривите на вятъра достигат ураганна сила, което прави пътуването по мостове и открити участъци от пътища изключително опасно.

Спасителните служби призовават шофьорите да не тръгват на път, освен ако не е абсолютно необходимо, и да се уверят, че имат пълна зимна екипировка.

През февруари обилните снеговалежи в Германия доведоха до отмяната на десетки полети на летище Мюнхен.