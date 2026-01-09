Le Figaro.
Тя заяви това пред журналисти след изслушването и в прокуратурата, допълвайки, че случилото се е "невъобразима трагедия“.
"Мислите ми винаги са с жертвите и хората, които се борят днес. Това е невъобразима трагедия. Никога, никога не бихме могли да си представим такова нещо. Случи се в нашето заведение и искам да се извиня“, заяви Морети.
Малко - по рано днес швейцарските власти разпоредиха задържането на съпругa на Джесика Морети, съсобственикът на популярния бар "Le Constellation, Жак Морети.
Собственичката на бара в Кран-Монтана се извини на семействата на жертвите от пожара
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:13 / 08.01.2026
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
22:14 / 08.01.2026
Дрон атакува петролен танкер, плаващ към Русия в Черно море
17:20 / 08.01.2026
ЕС прие промени при ремонтите на уреди, удрят по производителите
15:20 / 08.01.2026
Гръцките фермери затварят границата с България
09:46 / 08.01.2026
