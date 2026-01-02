Le Figaro.
Според вестника, заведението е собственост на Жак и Джесика Морети, френска двойка, родом от Корсика. Според източници на вестника, жената е присъствала на мястото на трагедията и е получила изгаряния по ръката. Съпругът ѝ е невредим.
49-годишният Жак Морети и 40 годишната му съпруга Джесика, сега са изправени пред редица въпроси относно това как смъртоносният пожар се е разпространил толкова бързо в бара им превръщайки го в смъртоносен капан.
Страницата на Джески Морети разкрива, че тя има връзки с Великобритания, тъй като някога е учила в Университета на Гламорган в Уелс, както и в Международния университет в Монако, както и в бизнес училище Монпелие,Франция.
Двойката, която има малък син, отваря своя бар, наречен Le Constellation, в луксозния ски курорт Кран-Монтана в Швейцария, пред декември 2015 година.
Барът с тераса на горния етаж и клуб в сутерена, с диджей и музика на живо, бързо се превръща в едно от най-популярните заведения в града с клиентела, състояща се предимно от млади и заможни фенове на зимните спортове и местни жители.
Това е един от малкото барове в ски курорта, които е допускал вътре лица на 16 години, вместо младежи навършили задължителните 18 години, пише още френската медия.
Собственичката на бара в Кран-Монтана, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
©
Още по темата
/
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
11:38
Ужасяващи кадри показват момента, в който шампанско с бенгалски огън се разнася по масите в опожарения бар в Швейцария
01.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е пр...
16:53 / 01.01.2026
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
13:22 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
11:23 / 01.01.2026
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
13:02 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.