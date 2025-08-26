Новини
Среброто поскъпна осезаемо
Автор: Екип Burgas24.bg 13:43
©
Забелeжим ръст в цената на среброто в последните седмици. Цената на метала достигна за тройунция. Какво стои зад поскъпването на метала?

Осезаем ръст от 30% в цената на среброто на международните пазари. Суровината обаче има своите специфики - индустриален и не монетарен метал.

"Индустриалните метали скочиха последните 3 месеца, докато златото задържа на едни и същи нива без да прави значителна корекция или значителен ръст. Среброто трябва да бъде разглеждано като индустриален метал и нищо повече", каза пред БНТ Крум Атанасов - основател на борса за търговия с ценни метали.

"Среброто е единствената суровина, която не е надминала рекордите си от 80-те години. Тогава цената стига на тройунция, които в днешни инфлационно деноминирани долари е 5 на унция", твърди Макс Баклаян - основател на борса за търговия с ценни метали:.

За разлика от златото, среброто не може да се използва за убежище при геополитически катаклизми, финансови или икономически проблеми.








