|Среброто поскъпна осезаемо
Осезаем ръст от 30% в цената на среброто на международните пазари. Суровината обаче има своите специфики - индустриален и не монетарен метал.
"Индустриалните метали скочиха последните 3 месеца, докато златото задържа на едни и същи нива без да прави значителна корекция или значителен ръст. Среброто трябва да бъде разглеждано като индустриален метал и нищо повече", каза пред БНТ Крум Атанасов - основател на борса за търговия с ценни метали.
"Среброто е единствената суровина, която не е надминала рекордите си от 80-те години. Тогава цената стига на тройунция, които в днешни инфлационно деноминирани долари е 5 на унция", твърди Макс Баклаян - основател на борса за търговия с ценни метали:.
За разлика от златото, среброто не може да се използва за убежище при геополитически катаклизми, финансови или икономически проблеми.
