ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сръбският вътрешен министър получи писмо с куршуми
Пратката е била засечена на 29 август по време на рутинното сортиране на пощата. При проверка с рентгенова машина в плика били открити три патрона.
Засега властите не разкриват кой е заподозреният, информират от БГНЕС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Климатична аномалия удря Балканите, ето каква зима ни очаква
20:55 / 29.08.2025
Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Gro...
16:56 / 29.08.2025
Любима за мнозина улична храна стана лукс! Гирос под 5 евро почти...
10:02 / 29.08.2025
Румънска медия: Нивото на Дунав е спаднало тревожно. По бреговете...
08:41 / 29.08.2025
Ужасяващо видео на стрелеца от Минеаполис: Дяволски рисунки и зло...
15:18 / 28.08.2025
Урсула фон дер Лайен идва в България?
13:15 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Руски танкер разтоварва край Созопол въпреки санкциите
11:44 / 27.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета