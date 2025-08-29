Сръбският вътрешен министър получи писмо с куршуми

© iStock Сръбското правителство е получило писмо с три куршума, адресирано до министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Сърбия. Полицията е проследила пратката и е установила лицето, което я е подало на 26 август в пощенска станция в Пожаревац.



Пратката е била засечена на 29 август по време на рутинното сортиране на пощата. При проверка с рентгенова машина в плика били открити три патрона.



Засега властите не разкриват кой е заподозреният, информират от БГНЕС.