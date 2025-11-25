Sky News.
Той поясни, че Украйна е предложила "някои конструктивни промени“ в мирното предложение.
"Мисля, че се движим в положителна посока и днес има индикации, че до голяма степен по-голямата част от текста, както посочва Володимир, може да бъде приета“, заяви Стармър.
''Коалицията трябва да подготви планирането и финансирането на бъдещите Въоръжени сили на Украйна, за да може тя да се защити'', подчертава премиерът.
"Призовавам колегите от разговора този следобед да потвърдят националните си ангажименти, защото трябва да гарантираме, че имаме най-стабилния капацитет, най-стабилните планове на масата“, добавя Стармър.
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
©
Още по темата
/
Милен Керемедчиев: Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план
24.11
Още от категорията
/
Засяга България: Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на минималната заплата
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Люпчо Георгиевски за нападението над Владимир Перев в Скопие: Бъл...
19:03 / 24.11.2025
Тръмп: Не вярвайте, докато не го видите, но може би се случва нещ...
13:25 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.