Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Автор: Илиана Пенова 17:12Коментари (0)109
©
Драматичният спад в броя на учениците доведе до затварянето на стотици училища в цяла Гърция, потвърждават данни на Министерството на образованието. Затварянията засягат училища в цялата страна, от села в планините и островите до големи градски центрове, включително Атина, пише Kathimerini.

Опитни служители на министерството описват ситуацията като "Армагедон“, обвинявайки за това "острия демографски проблем“.

Според данните, броят на учениците в началните и средните учебни заведения и професионалните училища се очаква да бъде приблизително 1 210 000 за учебната 2025-2026 година. Това е значителен спад с над 150 000 ученици спрямо 1 363 912 записани седем години по-рано, през 2018-2019 г.

За предстоящата учебна година 721 от 13 478 училища ще бъдат спрени, тъй като нямат необходимия брой ученици. Тази цифра непрекъснато се увеличава през последните години. Демографският проблем засяга предимно началното образование, което е причина за повечето спрени училища.

Данните разкриват рязка тенденция: през учебната 2018-2019 година 247 начални училища и 312 детски градини не са функционирали; за 2025-2026 г. тези числа ще се увеличат съответно до 324 и 358. Останалите спрени училища са от средното ниво, предимно гимназии.

Според служител на министерството, разговарял с Катимерини, едно училище се спира от обучение, ако няма минимум 15 ученици. Съгласно закона от 1985 г., на всеки 15 ученици в началното образование се разпределя един учител. Училището може да бъде спряно от обучение за три години. Ако минималният брой ученици не е достигнат, училището се премахва завинаги от образователната карта.

"Демографският проблем е ужасяващ, тъй като го преживяваме година след година“, казва Христос Циамалос, служител на министерството. Той отбеляза, че макар някои училища да са отворили отново, "за съжаление правилото е окончателно затваряне“. Изключение се прави за училищата на малцинствата, които само биват преустановявани.

Затварянията не се ограничават само до селски или островни райони; 77 училища, 73 от които са детски градини, са преустановени в Атика за предстоящата учебна година. Затварянето на училище принуждава учениците да пътуват на по-дълги разстояния, особено в селските и отдалечени райони, до новото си училище. В някои части това може дори да означава пътуване до 80 километра на ден.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Съдят "Milka" заради намален грамаж
14:41 / 01.09.2025
Българска следа в мрежа за трафик на кокаин за милиони 
10:37 / 01.09.2025
Броят на загиналите в Афганистан достигна 600, близо 1500 са ране...
10:21 / 01.09.2025
Турски медии: Цените на златото достигнаха четиримесечен връх!
09:33 / 01.09.2025
Силен сезон в Гърция, но доста хотелиери отчитат спад 
09:03 / 01.09.2025
Най-малко 500 души са загинали, а близо 1000 са ранени при силнот...
09:02 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи
21:02 / 31.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Катастрофи в България
Колективната отбрана на Европа
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: