The Telegraph.
Изданието уточнява, че това може да се случи в рамките на потенциално мирно споразумение по отношение на Украйна. Участниците в преговорите споделят, че една от точките в предложения пакет е възстановяването на присъствието на Русия в Г-8. Трябва да се отбележи, че Русия бе изключена от тази формула през 2017 г. след анексирането на Крим.
В материала се отбелязва, че това предложение е част от по-широк списък от отстъпки, съставен от европейските лидери в отговор на американско-руския план за уреждане на войната в Украйна, който бе обявен тази седмица.
Следва да се отбележи, че в документа, върху който са работили лидерите на Европа и представители на Великобритания, се споменава и възможността за "постепенна реинтеграция на Русия в световната икономика“. По-специално, връщането на страната в Г-8 е посочено като един от възможните елементи на този процес.
Страните от ЕС предлагат Русия да се върне в Г-8
©
Още по темата
/
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
Още от категорията
/
Засяга България: Европейският съд със становище за автоматичното индексиране на минималната заплата
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
17:40 / 23.11.2025
Зеленски: Кръвопролитията трябва да бъдат спрени
15:11 / 23.11.2025
Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по хора, включ...
15:03 / 23.11.2025
Часовникът на семейство, потънало на "Титаник", бе продаден на тъ...
15:08 / 23.11.2025
Почина личният дизайнер на принцеса Даяна
13:41 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.