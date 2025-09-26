Новини
Страшна буря удря Европа до дни! Ще дойде ли и до България?
Автор: Екип Burgas24.bg 22:40Коментари (0)90
Ураганът Габриеле (Gabrielle) ще достигне западните части на Стария континент около 27–29 септември и може пряко да повлияе на времето над Испания и Португалия, въпреки че по-рано през предходната седмица прогнозите бяха, че бурята ще връхлети Англия и Франция.

Това е напълно нормално, тъй като повечето циклони достигат именно до Великобритания и Франция. Точната прогноза все още не е ясна, защото ураганите по принцип са трудни за прогнозиране, особено по отношение на тяхната траектория.

GFS дори прогнозира, че бурята ще връхлети първо Португалия и Испания и ще предизвика значителни валежи на 27 и 28 септември 2025 г. Според ЕС обаче, "Габриел“ може да пощади Португалия и Испания, като се отклони на юг-югозапад, без да достига сушата, пишат от Метео Балканс.

Моделът ICON в предишни прогнози беше сходен с този на GFS и дори предвиждаше по-силни ветрове. Подобни бури трябва да се следят внимателно, защото "Габриеле“ може да връхлети като тропическа буря с ветрове до 80–90 км/ч. Валежите могат да достигнат 120–200 л/кв. м за период от 24 часа, което би довело до катастрофални наводнения и щети.

Последните прогнози на SPM от сряда също показваха, че бурята ще донесе значителни валежи и ветрове до 90 км/ч. Вижда се, че прогнозите на ICON и SPM са сходни, но тази на ICON е по-нова (четвъртък 12:00 ч.), докато прогнозата на SPM е по-стара.

Ако прогнозата на GFS излезе вярна, което е малко вероятно, бурята може да навлезе в Средиземно море, но не като тропически циклон, а като обикновен средиземноморски. Отново ще се усили и е възможно да се образува медикейн.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
