Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Полицията във Вашингтон реагира на инцидент със стрелба на няколко пресечки от Белия дом, предава NBS Washington.

Двама членове на Националната гвардия са ранени, съобщи министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем.

Вашингтонската полиция съобщава, че се намира на мястото на стрелба на 17-та улица.

"Моля, избягвайте района, докато столичната полиция и нашите партньори работят за осигуряване на безопасността на мястото“, пише полицията в X.

Според представител на полицията в Вашингтон, в 14:20 ч. източно време е имало инцидент с активен стрелец на входа на метростанция Farragut West. Заподозреният е "неутрализиран“, съобщи представителят.