Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Мисисипи
©
"За съжаление, тази вечер се сблъскахме с трагедия в нашата общност“, пише шерифът на окръг Клей Еди Скот в публикация във Facebook за стрелбата.
Престрелките са се случили в Уест Пойнт, близо до границата с Алабама, съобщи Associated Press. Те са отнели живота на шестима души, някои от които са били роднини на стрелеца, Посочва Скот пред NBC News.
Властите не са споделили никаква информация за стрелбата, нито са идентифицирали някоя от жертвите.
Заподозряният е в ареста и няма допълнителна заплаха за общността, съобщава Скот.
"Моля ви да включите жертвите и техните семейства в молитвите си“, допълва той. "Правоохранителните органи са заети с разследването и ще публикуват актуална информация възможно най-скоро.“
Инцидентът и мотивът все още се разследват.
Още по темата
/
Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са загинали други двама са загинали
29.12
Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция
24.12
Още от категорията
/
Мадуро пледира "невинен"
05.01
Собственичката на бара в Кран-Монтана, в който при пожар загинаха 47 души, също е сред ранените
02.01
Българин за пожара в швейцарски бар: Посетителите са танцували с бутилки с пиротехнически свещи
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
21:49 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
21:49 / 10.01.2026
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер разтърси Гърция
11:20 / 10.01.2026
Арестуваха собственика на бара в Кран-Монтана, в който при пожар ...
19:57 / 09.01.2026
Израел обяви, че Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
22:13 / 08.01.2026
Две българки са задържани в Скопие за серия кражби
22:14 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.