Стреляха по дома на Риана в Бевърли Хилс
Служители от полицейското управление на Лос Анджелис са реагирали на сигнали за стрелба в 13:15 местно време (21:15 GMT) в неделя. Задържана е жена на 30 години. Полицията съобщава, че заподозряната е спряла с колата си пред дома на певицата и е изстреляла седем куршума, преди да избяга. Автомобилът й е намерен по-късно на около 12 км от дома на Риана, където е била задържана.
Властите съобщават, че няма пострадали при инцидента.
