Стриптийзьорка поискала 250 000 долара от Епстийн заради секс с принц Андрю
©
Неназованата жена твърди, че е била закарана с шофьор на парти през 2006 г. в дома на Епстийн в Палм Бийч, където казва, че е танцувала за мъжете, преди те да я помолят за "тройка".
Шокиращото твърдение е разкрито от Daily Mail в един от над трите милиона документа, свързани с Епстийн, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.
Мащабното разкритие отново хвърли светлина върху неудобните връзки на Андрю с Епстийн, заради които той беше лишен от титлите си.
В писмо от 23 март 2011 г. адвокатът на жената твърди, че милиардерът е нарушил устния им договор, като не е платил обещаните 10 000 долара за изпълнение на парти в дома му във Флорида.
Според писмото тя е била описана като "популярна танцьорка в стриптийз клуб "Рейчъл"" и е била една от няколкото жени, на които се твърди, че е била предложена сума, за да присъстват.
Адвокатът ѝ, Уилям К. Вогелер, пише, че по време на партито клиентката му е наблюдавала други провокативно облечени млади жени, като някои изглеждали "на 14 години". Той заявява, че тя е била насочена към "спалня на горния етаж" и Епстийн я е представил на госта си, тогавашния принц Андрю.
"След това клиентката ми е танцувала за мъжете, събличайки се, докато останала само по сутиен и бикини. Г-н Епстийн и принц Андрю след това казали на клиентката ми, че искат да правят тройка", твърди той.
"Тя отговорила, че е била наета да танцува, а не да прави секс. Г-н Епстийн казал, че ще ѝ платят по-късно за танците и я убедил да участва в различни сексуални действия. След като мъжете се задоволили, те поканили клиентката ми да пътува с тях до Вирджинските острови. Тя отказала поканата им."
Адвокатът от фирма "Грюнбек и Фогелер", базирана в Южна Калифорния, заявява още, че клиентката му след това е била откарана с шофьор обратно до стриптийз клуба, но е получила само 2000 долара от обещаните 10 000 долара, пише dir.bg.
Имейли между бившите адвокати на Епстийн по-късно описват искането като "изнудване/изнудване". Адвокатът на жената заявява, че тя е отлагала предявяването на исковете си досега, защото "не се гордее с обстоятелствата от онази нощ".
Още по темата
/
Бил Гейтс тайно се опитвал да даде на Мелинда антибиотик, заради болест, получена след секс с рускини
10:35
Още от категорията
/
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
25.01
Федерален служител застреля човек в Минесота, губернаторът призова Тръмп да изтегли "агресивните" агенти
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Кристалина Георгиева със смразяващ доклад за възстановяването на ...
11:55 / 05.02.2026
Хирург говори за първата в света трансплантация на лице
09:48 / 05.02.2026
Милиардер предупреди, че светът се намира "на ръба" на капиталова...
15:30 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.