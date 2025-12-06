Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Дрон на суданските паравоенни сили за бърза подкрепа (RSF) атакува детска градина в град Калуга в централен Судан, убивайки 50 души, включително 33 деца, съобщават местните медицински организации, предава Washington Post.

В съобщението се посочва, че парамедиците, дошли на мястото, за да помогнат на ранените, също са били обект на "втора неочаквана атака“, пише AP.

Очаква се броят на жертвите да е по-голям, но прекъсванията в комуникациите в района затрудняват актуализирането на броя на загиналите.

Атаката в четвъртък е последната в боевете между паравоенната групировка, Сили за бърза подкрепа, известни още като RSF, и суданската армия, които са във война от над две години. Сега тя е концентрирана в богатия на петрол щат Кордофан.