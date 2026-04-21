Европейският съд заяви, че унгарското законодателство, прието през 2021 г., "стигматизира и маргинализира“ ЛГБТ+ лицата и не спазва забраната на Европейския съюз за дискриминация, основана на пол или сексуална ориентация, пише AP, цитиран от Burgas24.bg.

Унгарското законодателство, забраняващо достъпа до ЛГБТ+ съдържание за непълнолетни, нарушава правото на Европейския съюз и основополагащ договор, гарантиращ зачитане на правата на човека и равенство, постанови по-рано днес съдът на блока.

Унгарският закон, който беше широко критикуван от правозащитни организации, забраняваше показването на съдържание на непълнолетни, което изобразява хомосексуалност или промяна на пола, като същевременно предвиждаше по-строги наказания за престъпления, свързани с педофилия.