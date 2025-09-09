ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът в Страсбург осъди България за лошо разследване на заплахи в интернет
Решението на ЕСПЧ в Страсбург, публикувано днес в сайта на съда, предвижда пострадалите да бъдат обезщетени от държавата с 14 500 евро.
През 2017 година Валерия Иларева, Лидия Стайкова и Красимир Кънев работят за неправителствени организации в защита на правата на малцинствата и мигрантите, отбелязва ЕСПЧ. Тримата подават жалба до съда Страсбург, защото според тях българските власти не са разгледали пълноценно отправени във Facebook заплахи, свързани с професионалната им дейност на правозащитници. ЕСПЧ преценява, че е нарушен текст от Европейската конвенция за правата на човека, свързан с правото на личен и семеен живот.
