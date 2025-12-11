Сънародниците ни в над 10 града извън страната подкрепиха протеста срещу властта
Мирни протести се проведоха в Лондон, Париж, Берлин, Мюнхен, Мюнстер, Малага, Виена, Люксенбург, Брюксел и Дъблин, Братислава, Хага.
Площадите се изпълниха с множествето българи от различни възрасти, скандиращи "Оставка" и носещи плакати на български и английски език, подкрепящи исканията на сънародниците им у нас.
