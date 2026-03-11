Digi24 ще бъдат използвани въздушните бази в Къмпия Турзи и Михаил Когълничану. Държавният глава на северната ни съседка уточнява, че техниката е с отбранителен характер и ще бъде разположена, ако парламентът одобри искането в сряда, въз основа на партньорството между Румъния и САЩ.
На срещата са анализирани и развитието на конфликта в Близкия изток, положението на румънците в зоната на конфликта и икономическото въздействие на войната, включително покачването на цената на петрола на международния пазар.
САЩ искат да изпратят в Румъния до 500 военни, пише от своя страна Bloomberg, позовавайки се на източник.
Припомняме, че по-рано командирът в оставка Санду Валентин Матею предупреди, че в случай на участие на Румъния в операциите на САЩ, Иран може да разглежда страната като потенциална цел за удари.
"Техеран вече заяви, че може да атакува страни, от чиято територия се извършват удари или през въздушното пространство на които прелитат самолети, атакуващи Иран", коментира той.
Съветът за отбрана на Румъния одобри разполагането на американска военна техника в страната
