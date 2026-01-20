Румен Радев ще депозира оставката си във вторник.
Аljazeera акцентира върху спекулациите за поява на партия на президента на политическата сцена, ето какво още отбелязват те:
Неговата оставка, първата от държавен глава в посткомунистическата история на България, идва в момент, когато страната – която е член на Европейския съюз и НАТО – се бори да преодолее продължителна политическа криза.
Последното правителство на България беше свалено от власт през декември на фона на широко разпространени антикорупционни протести, на които ляво ориентираният Радев беше отявлен поддръжник.Аз ще се присъединя към проекта. Ще го направя, защото съм убеден, че това е нов ден за България
"Решението на Радев да се оттегли, което в голяма степен беше очаквано в балканската страна, идва на фона на продължаваща с години политическа криза, при която България се насочва към осмите си парламентарни избори за четири години", пишат Reuters.
Китайската агенция XINHUA разчете речта на Радев като заявка за включване в изборите:
Посочвайки, че ще участва в предсрочните парламентарни избори, Радев заяви: "Предстои ни битка за бъдещето на отечеството и вярвам, че ще я водим заедно с всички вас – достойните, вдъхновените и безкомпромисните. Готови сме, можем и ще успеем.“
Световните медии отразиха оставката на Румен Радев
