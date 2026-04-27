През 2025 г. светът е изхарчил 2.9$ трилиона за военни разходи, показва доклад на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (СИПРИ), цитиран от Ройтерс.

Тези данни идват въпреки спада от 7.5% в Съединените щати, след като президентът Доналд Тръмп спря новата финансова военна помощ за Украйна.

Военните разходи в света нарастват за 11 поредна година и вече са 2.5% от световния брутен вътрешен продукт (БВП). Това е най-високото ниво от 2009 година насам.

Трите държави с най-високи разходи за отбрана са САЩ, Китай и Русия, които са изхарчили 1.48$ трилиона за военните си програми.

Германия е на четвърто място в света по военни разходи като през 2025 г. страната ги е увеличила с 24% до 114$ милиарда.

Испания е похарчила 40.2$ милиарда, което е два пъти повече спрямо 2024 г.

Русия е изхачрила около 7.5% от своя БВП за оръжия или около 190$ милиарда долара.

Киев е увеличил разходите си с 20% до .1 милиарда или 40% от БВП.