Според него тази мярка вече е приложена и отразява ''новия суверенен режим'' в пролива.
''Тъй като войната струва пари, ние естествено трябва да направим това и да таксуваме корабите, преминаващи през Ормузкия проток'', отбелязва той.
Коментирайки заплахата на Тръмп да унищожи иранските електроцентрали, ако Техеран не вдигне блокадата на пролива в рамките на 48 часа, Боруджерди заяви, че целият енергиен капацитет на Израел е на разстояние за удар.
''Можем да унищожим всичко за един ден'', предупреди той.
Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, с изключение на тези, свързани с ''враговете на Иран'', заяви на 22 март представителят на Иран в Международната морска организация (IMO) на ООН Али Мусави.
Lloyd's List и Financial Times съобщиха преди няколко дни, че Иран е започнал да таксува преминаването на кораби през Ормузкия проток, установявайки ''безопасен коридор'' за одобрени превозвачи.
Маршрутът преминава през иранските териториални води, близо до остров Ларак, където военноморските сили на Корпуса на стражите на Ислямската революция (КГИР) извършват визуална идентификация на корабите.
Няколко държави, включително Индия, Пакистан, Ирак, Малайзия и Китай, вече водят преки преговори с Техеран за преминаването на техните танкери. Механизмът на плащане обаче остава неясен предвид настоящите санкции срещу Иран.
Техеран иска млн. такса за преминаване през Ормузкия проток
Тръмп предупреди, че НАТО е изправен пред "много лошо" бъдеще, ако съюзниците не помогне при овладяването на кризата в Ормузкия проток
