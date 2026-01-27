Тежка инфлация за Гърците, "изяжда" доходите им
Увеличението на пенсиите
Увеличението на заплатите и пенсиите остава по-ниско дори от официалната инфлация.
"Продължителната инфлация" през 2025 г. се е повишила рязко, основно заради услугите, непреработените храни, електроенергията, природния газ, твърдите горива и топлинната енергия, според анализа на Eurobank.
Средната годишна промяна в хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е била 2,9%, което представлява спад спрямо 3,0% през 2024 г. В Еврозоната темпът на растеж е намалял до 2,1%, което е малко над средносрочната цел на Европейската централна банка (ЕЦБ), в сравнение с 2,4% през 2024 г., информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.
Между 2020 и 2025 г. инфлацията се е увеличила с 19,8 пункта, като е включена отрицателната инфлация от 2020 г. Ако се изключи тази отрицателна стойност, инфлацията за периода 2021-2025 г. достига 21,1%.
През същия период цените на "Непреработени храни" са се увеличили с 43,7%, на "Електричество-природен газ" - с 40,2%, на "Пътуване-настаняване" - с 29,8%, а на "Стоки" - с 21,5%.
Как гърците продължават да обедняват с всеки изминал ден
Според Eurobank, до 2025 г. устойчивостта на инфлацията се дължи главно на категориите услуги, непреработени храни, както и електроенергия, природен газ, твърди горива и топлинна енергия.
По-скъпи услуги
В трите категории е регистрирано ускорение на темпа на покачване на цените: за услугите - до 4,8%, спрямо 4,4% през 2024 г., за непреработените храни - до 6,4%, спрямо 3,4%, а за енергията - до 6,2%, спрямо -1,2%.
"В заключение, средната годишна инфлация в Гърция през 2025 г. остана почти непроменена в сравнение с предходната година, което е резултат от едновременното действие на противоположни сили", отбелязва банката.
От една страна, натискът за покачване на цените идва от непреработените храни, услугите (жилища, отдих и др.) и енергията - електричество, природен газ и други, а от друга - инфлацията се забавя при преработените храни, неенергийните промишлени стоки и течните горива.
Като се вземе предвид силното търсене, разширяването на производствената база чрез повишаване на структурната конкурентоспособност може да допринесе както за забавяне на устойчивата инфлация, така и за постепенно намаляване на дефицита по текущата сметка.
Устойчивото разширяване на производствената база увеличава възможността за по-нататъшни икономически подобрения.
